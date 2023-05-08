Названа причина, по которой контрнаступление Украины будет провальным

|
Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 195

Военкор Коц: Украине не хватит бойцов для успешного осуществления контрнаступления

Названа причина, по которой контрнаступление Украины будет провальным

Фото: REUTERS / Sofiia Gatilova

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация Украинский кризис Обострение конфликта в Донбассе

Российская армия готова к любому сценарию и способна защититься по всем фронтам.

Украинским войскам нужно больше живой силы, чтобы планируемое наступление прошло успешно. Такое мнение выразил военный корреспондент РИА Новости Андрей Коц. В беседе с URA.RU он отметил, что сейчас на передовой число военных как у ВС РФ, так и у ВСУ — примерно одинаковое.

«Со дня на день возможно начало наступления Украины. Возможно, они вклинятся на некоторых участках даже довольно глубоко, но в конце концов мы их остановим. Потому что у нас сейчас по человеческому потенциалу, по личному составу у нас сейчас паритет. В этой ситуации добиться какого-то решительного перевеса Украине будет очень тяжело», — объяснил эксперт.

По словам Коца, наступающая сторона должна преобладать обороняющуюся по численности войск, как минимум в три раза. Когда речь идет о боевых действиях в городах — в пять раз, а в горно-лесистой местности — в семь раз. Киевский режим подобным похвастаться не может.

При этом военкор отметил, что российская армия готова к любому развитию ситуации и может обороняться на всех направлениях. В том же Запорожье стало больше линий обороны.

«Повторить опыт Харькова ВСУ не удастся. У нас есть, за что может цепляться пехота и что должно не пропустить противника дальше. По всем направлениям я уже видел оборонительные сооружения», — сообщил Коц.

В том числе военный корреспондент объяснил, что и под Волновахой стали возводить укрепления, хотя раньше эта территория казалась глубоким тылом. Такие меры нужны для подстраховки, если ВСУ атакуют со стороны Угледара.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в США назвали контрнаступление Украины подготовкой почвы для диалога с Россией.

Тема:
Спецоперация
8 мая
ВКС России поразили пункт дислокации наемников ВСУ с помощью умных бомб
8 мая
«Глубокое разочарование»: Боррель раскрыл правду о конфликте на Украине
8 мая
«Чудовищное заявление»: Песков осудил Буданова за обещание убивать россиян
8 мая
Российская авиация и артиллерия нанесли ночные удары по украинским боевикам
8 мая
В Британии заявили о срыве контрнаступления ВСУ из-за нового оружия России
8 мая
Турция назвала страны Запада сторонниками продолжения конфликта на Украине
7 мая
В командовании ВСУ сообщили о принятии «оперативных решений» по Артемовску
7 мая
Еще два квартала: в Минобороны раскрыли подробности о ситуации в Артемовске
7 мая
Российский дрон «Ланцет» уничтожил американский ЗРК Avenger в зоне СВО
7 мая
«Накрыли их полностью»: минометчики ВСУ попали под двойной удар под Авдеевкой
+9° Атмосферное давление 774 мм рт. ст.
Относительная влажность 34%
76.82
-1.79 84.91
-2.09
Время сбора урожая! Китайский совет дня на понедельник, 8 мая

Последние новости

14:31
ВКС России поразили пункт дислокации наемников ВСУ с помощью умных бомб
14:24
Жена Прилепина: плохого предчувствия перед покушением не было
14:14
«Воплощение Иуды»: Захарова отреагировала на отмену Зеленским Дня Победы
13:48
«Глубокое разочарование»: Боррель раскрыл правду о конфликте на Украине
13:25
«Был капитаном флота»: Пьеха рассказал о доблестном прадеде, воевавшем в ВОВ
13:15
Путин поздравил лидеров дружественных стран с 78-й годовщиной Победы

Сейчас читают

«Чудовищное заявление»: Песков осудил Буданова за обещание убивать россиян
Подмена ценностей: Зеленский подписал указ о новом празднике вместо Дня Победы
«Я потеряла мужа»: Бледанс расплакалась, говоря о смерти Тютрюмова
Военный эксперт назвал возможную причину внезапной проверки боеготовности ТОФ

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем официально
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III — видео