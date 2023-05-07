В США назвали контрнаступление Украины подготовкой почвы для диалога с Россией

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 49

WSJ: на Западе считают, что контрнаступление Киева создаст условия для диалога с Россией

В США назвали контрнаступление Украины подготовкой почвы для диалога с Россией

Фото: © РИА Новости / Максим Гучек

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Чиновники в Вашингтоне и Брюсселе полагают, что переговоры между Москвой и Киевом состоятся в конце года.

Широко анонсируемое контрнаступление Украины на Западе считают «подготовкой почвы» для переговоров с Россией. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на европейских и американских чиновников.

«Запланированное весеннее контрнаступление Украины может подготовить почву для переговоров между Киевом и Москвой к концу года», — говорится в статье.

При этом отмечается, что Китай может помочь привлечь Россию за стол переговоров с Украиной.

По сведениям европейских чиновников, Совет нацбезопасности США выступает за диалог России и Украины, тогда как Госдеп и ЦРУ настроены по отношению к переговорам скептически и делают ставку на контрнаступление Киева.

На днях врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) может начаться в ближайшие дни. По его словам, противник активно стягивает силы к границе региона.

В свою очередь глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что контрнаступление ВСУ уже фактически началось, но пока не перешло в активную фазу.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что экс-советник бывшего украинского президента Леонида Кучмы Олег Соскин назвал контрнаступление единственным шансом главы киевского режима Владимира Зеленского сохранить власть.

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