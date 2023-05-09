Арзамасова научила годовалого сына разбираться в мобильных дробилках и тягачах

Сыну актрисы Лизы Арзамасовой и хореографа Ильи Авербуха уже год и восемь месяцев. Несмотря на столь юный возраст, Лев уже разбирается в автомобилях и спецтехнике. Знаменитая мама опубликовала трогательное видео с наследником, где показывает ему карточки с различными машинами. Задача ребенка — правильно отгадать, что изображено на картинках.

Чтобы усложнить задачу ребенку, артистка сначала специально неправильно называла каждую машину. Например, выдавая мобильную дробилку за такси и скорую помощь. Но малыш не давал себя обмануть и соглашался с мамой, только когда она правильно называла машину. Помимо дробилки, отгадать ему удалось автовышку и тягач с полуприцепом.

Поклонники бурно отреагировали на видео звезды «Папиных дочек». Многие из комментаторов отметили, что мальчик растет смышленым не по годам. Некоторые разглядели у него необычайные способности к технике и предсказали будущее инженера.

«За одно и мама познания в области самоходных механизмов подтянет! Лев Ильич юный инженер — строитель! Полезных знаний и веселого настроения!»;

«Лева гений просто. Я бы мобильную дробилку сама не угадала»;

«Лева на втором году жизни об этом узнает, а я на 32-м», — написали поклонники.

Стоит отметить, что страсть к машинам у Льва может быть от мамы. Муж знаменитости Илья Авербух рассказывал, что Лиза обожает гонять на мотоциклах и квадроциклах. Иногда спортсмен сильно беспокоится за супругу — вдруг что случится в экстремальной поездке.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Лиза Арзамасова показала сына в именном костюме.

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