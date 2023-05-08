Роман Костомаров впервые вышел на связь: «Вытащили с того света»

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Рита Миронова
Рита Миронова 2 435

Роман Костомаров впервые вышел на связь и рассказал о самочувствии

Роман Костомаров впервые вышел на связь: «Вытащили с того света»

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Несколько месяцев за жизнь известного фигуриста боролись врачи. Сейчас находится в сознании и готов идти вперед.

Фигурист Роман Костомаров впервые вышел на связь в своем личном блоге. Спортсмен, за жизнь которого еще пару месяцев назад усиленно боролись врачи, рассказал о своем самочувствии на данный момент.

«Много трудностей еще впереди, но, надеюсь, я справлюсь со всем благодаря моим близким, родным и врачам, которые вытащили меня с того света и по сей день работают со мной. Спасибо всем!» — написал Костомаров в личном блоге.

Он отдельно поблагодарил всех поклонников и неравнодушных людей, которые переживали, молились и верили в его выздоровление. Впереди, подчеркнул Костомаров, предстоит куча тяжелой работы над собой.

Романа Костомарова госпитализировали в начале 2023 года. Изначально у него диагностировали пневмонию, однако здоровье спортсмена стремительно подкосили многочисленные осложнения. С января фигурист пережил ампутацию, два инсульта, множество операций, плазмаферез и другие процедуры. Положительная динамика в лечении началась в конце марта.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Романа Костомарова готовят к протезированию.

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