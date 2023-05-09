«Гораздо удобнее»: Орлова оставила дочь дома и покинула Москву

Трехмесячная дочь телеведущей не первый раз остается без присмотра родной мамы.

Ольга Орлова вновь покинула Москву, оставив долгожданную дочь дома. В этот раз телеведущая направилась в Магнитогорск, чтобы провести майские праздники в гостях у свекрови.

В своем личном блоге Орлова рассказала, что навещает пожилую женщину несколько раз в год совместно с супругом. На праздники к бабушке отправился и старший сын знаменитости — Артем. Трехмесячная дочь Анна осталась под присмотром няни и домашних любимцев.

К слову, останавливаться дома у свекрови Орлова и ее родные не стали. По ее словам, в квартире им было бы слишком тесно, поэтому семья провела несколько ночей в гостинице.

«Гораздо удобнее жить в гостинице, никого не напрягая. Тем более, что мы прилетели втроем, с Артемом. Некомфортно жить друг у друга на голове», — объяснила телеведущая в соцсетях.

В марте Орлова уже оставляла маленькую дочь с няней, когда уезжала на празднование дня рождения Ксении Бородиной. Знаменитость часто прибегает к услугам нанятых заранее помощников, чтобы заниматься своими рабочими и личными делами. Но никаких тягот материнства Орлова пока не почувствовала — в этой непростой задаче ей как раз помогают няни.

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