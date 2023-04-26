Само рассосалось: Ольга Орлова рассказала о восстановлении фигуры после родов

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Алексей Панков
Алексей Панков 4

Ольга Орлова рассказала, что произошло с ее фигурой после рождения дочери

Само рассосалось: Ольга Орлова рассказала о восстановлении фигуры после родов

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov

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По словам экс-солистки «Блестящих», вторая беременность стала для нее суровым испытанием.

Экс-солистка «Блестящих» Ольга Орлова рассказала в собственном блоге, что случилось с ее фигурой после родов. Девушка призналась, что ей делали кесарево сечение, из-за чего появился так называемый «послеродовой» живот. По словам артистки, убрать его возможно спустя несколько месяцев физических нагрузок.

Однако проблема неожиданно разрешилась сама собой. Орлова отметила, что из-за занятости совершенно забыла о животе. А спустя какое-то время обнаружила, что тот решил «восстановиться самостоятельно».

Стоит отметить, что девушка постоянно носила бандаж для коррекции фигуры. Кроме того, она не снимала специальный эластичный пояс даже ночью.

В эфире одному из федеральных каналов Орлова рассказывала, что вторая беременность стала для нее суровым испытанием. У девушки разошлись ребра. Также у нее выявили диастаз — расхождение мышц живота.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ольга Орлова ответила хейтерам, которые утверждают, что она родила ребенка «для галочки». Критики считают, что с помощью малышки знаменитость пытается стать популярнее.

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