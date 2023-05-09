Агентство AFP сообщило о гибели своего журналиста на Украине

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 15

Рядом с погибшим сотрудником прессы находились четверо коллег. Никто из них не пострадал.

Агентство AFP сообщило о гибели своего журналиста на Украине

Фото: © РИА Новости

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Агентство France-Presse (AFP) сообщило о гибели своего журналиста Армана Сольдена под Артемовском.

«Мы опустошены, узнав о смерти видеожурналиста AFP Армана Сольдена сегодня на востоке Украины. Все наши мысли обращены к его семье и близким», — говорится в публикации в Twitter-аккаунте агентства.

По имеющимся сведениям, журналист попал под обстрел во второй половине дня в районе Часов Яра. Сольден находился там вместе с четырьмя коллегами. Они не пострадали. Погибший Арман занимал должность видеокоординатора AFP на Украине, работал в стране с сентября 2022 года.

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