Агентство AFP сообщило о гибели своего журналиста на Украине

Агентство France-Presse (AFP) сообщило о гибели своего журналиста Армана Сольдена под Артемовском.

«Мы опустошены, узнав о смерти видеожурналиста AFP Армана Сольдена сегодня на востоке Украины. Все наши мысли обращены к его семье и близким», — говорится в публикации в Twitter-аккаунте агентства.

По имеющимся сведениям, журналист попал под обстрел во второй половине дня в районе Часов Яра. Сольден находился там вместе с четырьмя коллегами. Они не пострадали. Погибший Арман занимал должность видеокоординатора AFP на Украине, работал в стране с сентября 2022 года.

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