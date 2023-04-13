Трепова могла действовать не одна: кто готовил смерть Татарского в кафе Петербурга

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ФСБ назвала имя еще одного возможного организатора теракта в Петербурге

Фото, видео: ВКонтакте / id707451149; 5-tv.ru

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Тема:
Взрыв в кафе Петербурга: погиб военкор Владлен Татарский

Еще один подозреваемый объявлен в международный розыск. Что о нем известно?

Сегодня стало известно имя еще одного фигуранта в деле об убийстве Владлена Татарского. По данным ФСБ, гражданин Украины Юрий Денисов через службу экспресс-доставки и посредника передал исполнителям взрывное устройство, вмонтированное в гипсовый бюст Татарского. Именно этот бюст вручила военкору Дарья Трепова во время его творческой встречи в кафе в Петербурге. Денисов приехал в Россию в феврале, а улетел на следующий день после теракта. О том, где жил и что делал подозреваемый в Москве, расскажет корреспондент «Известий» Эмиль Тимашев в своем репортаже.

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