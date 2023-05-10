Четыре человека погибли при вооруженном нападении на синагогу в Тунисе

Четыре человека погибли и еще девять ранены в Тунисе во время вооруженного нападения на синагогу.

Стрельбу открыл охранник военно-морской базы. Он выстрелил в своего коллегу и забрал у него оружие и патроны.

После этого стрелок направился к храму, где на ежегодное паломничество собрались иудеи.

Полиция ликвидировала преступника на месте. Его мотивы пока неизвестны.