Уиткофф намерен встретиться с Путиным после переговоров в Осло

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Арина Верстова
Арина Верстова Журналист 183 0

Во встрече в норвежской столице примут участие сразу несколько представителей европейских государств.

Что известно о планах встречи Путина и Уиткоффа

Фото: © РИА Новости/Кристина Кормилицына

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Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф планирует отправиться в Россию на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным после того, как проведет переговоры по Украине в Осло, сообщили источники Reuters.

По данным трех собеседников агентства, очередной раунд переговоров о мирном соглашении пройдет в норвежской столице. Ожидается, что во встрече примут участие Владимир Зеленский, премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере, представители Великобритании, Франции, Германии и Польши, а также Евросоюза и НАТО. Зять Трампа Джаред Кушнер, которого изначально ждали на переговорах лично, заболел и подключится к обсуждению по видеосвязи.

После норвежского этапа Уиткофф намерен прибыть в Россию. Источники Reuters рассказали, что темой встречи с Путиным станут вопросы вокруг украинского конфликта, а также судьба американца Стивена Хаббарда, осужденного в России за наемничество. Собеседники агентства подчеркивают: график поездок предварительный и может поменяться.

На фоне этих поездок отношения Вашингтона и Киева охладели: украинская сторона утверждает, что США распорядились замедлить работу военной спутниковой системы Starshield, принадлежащей SpaceX, ограничили обмен разведданными и задержали поставку ракет Patriot, за которые уже рассчитались другие страны.

Ранее 5-tv.ru писал о заявлении Трампа, касающегося нежелания Зеленского достичь мира.

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