Дело Лерчек о выводе 250 млн рублей в ОАЭ поступило на пересмотр в Мосгорсуд

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Арина Верстова
Арина Верстова Журналист 27 0

Защита блогера в жалобе на приговор просила оправдать Валерию.

Что известно про дело блогера Лерчик

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Дело блогера Лерчек (Валерии Чекалиной. — Прим. ред.) о выводе более 250 миллионов рублей в ОАЭ поступило на пересмотр в Мосгорсуд, сообщает РИА Новости с ссылкой на имеющиеся в распоряжении агентства материалы.

Ранее Гагаринский суд Москвы решил, что Чекалина виновна: 31 июля ей дали пять лет условно, штраф в более чем 763 миллиона рублей и три года запретили администрировать сайты. Но обе стороны остались недовольны: адвокаты хотят полного оправдания блогера, а прокуратура считает наказание слишком мягким и просит увеличить срок до шести лет, а запрет — до пяти.

По версии следствия, с сентября 2021 года по февраль 2022 года Чекалина вместе с бывшим мужем Артемом Чекалиным и экс-партнером Романом Вишняком перевели в Эмираты больше 251 миллиона рублей — это деньги от продаж фитнес-марафона в сети. Банку при этом показали бумаги с неверными сведениями о том, зачем и на какие цели уходят деньги. Защита с этим не согласилась и принесла ответ из Сбербанка: из него выходило, что никаких таких документов при оплате марафона в банк не приносили. Суд, впрочем, эту бумагу к делу не приложил.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что врачи не могут выяснить причины боли в спине у Лерчек.

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