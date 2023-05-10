Ноутбуки в России могут подешеветь на 15% к лету

К лету могут упасть цены на ноутбуки — в среднем на 15%. Товар подешевел в закупке, у некоторых импортеров сразу на треть, пишут «Известия».

Такая выигрышная для потребителя ситуация сложилась из-за перенасыщения рынка. Многие запаслись ноутбуками еще в начале пандемии.

В итоге на складах скопилось много товара. Распродать технику нужно как можно скорее — модели быстро устаревают.

Как прогнозируют эксперты, больше всего подешевеют ноутбуки прошлого года и предыдущие модели.