Ноутбуки в России могут подешеветь на 15% к лету

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Удивительно, но эксперты связывают падение цен на компьютеры с пандемией.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Monika Skolimowska; 5-tv.ru

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К лету могут упасть цены на ноутбуки — в среднем на 15%. Товар подешевел в закупке, у некоторых импортеров сразу на треть, пишут «Известия».

Такая выигрышная для потребителя ситуация сложилась из-за перенасыщения рынка. Многие запаслись ноутбуками еще в начале пандемии.

В итоге на складах скопилось много товара. Распродать технику нужно как можно скорее — модели быстро устаревают.

Как прогнозируют эксперты, больше всего подешевеют ноутбуки прошлого года и предыдущие модели.

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