В Польше в результате нападения на детдом погибла 16-летняя девушка

С ранениями были доставлены в больницу еще пятеро человек.

В результате нападения на детский дом в польском Томиславице скончалась 16-летняя девушка. Об этом сообщает агентство PAP со ссылкой на представителя местной полиции Анету Соберай.

Уточняется, что пострадали еще четверо несовершеннолетних воспитанников детдома и взрослый педагог. Они были госпитализированны в местную больницу, здоровью детей на данный момент ничего не угрожает, они находятся под присмотром медиков.

О нападении на детский дом в Польше стало известно вечером 9 мая. По предварительной версии, 19-летней парень проник в здание и атаковал порядка десяти человек. Преступление было совершено при помощи холодного оружия.

Подозреваемый был задержан полицией через час после совершения злодеяния. Сотрудники застали его дома. Следственные мероприятия в его отношении продолжаются.

Ранее 5-tv.ru писал, что девять человек погибли при стрельбе в торговом центре в Техасе.