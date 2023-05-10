В Польше в результате нападения на детдом погибла 16-летняя девушка

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 64

PAP: 16-летняя девушка погибла в результате нападения на детский дом в Польше

В Польше в результате нападения на детдом погибла 16-летняя девушка

Фото: www.globallookpress.com / Christophe Gateau

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С ранениями были доставлены в больницу еще пятеро человек.

В результате нападения на детский дом в польском Томиславице скончалась 16-летняя девушка. Об этом сообщает агентство PAP со ссылкой на представителя местной полиции Анету Соберай.

Уточняется, что пострадали еще четверо несовершеннолетних воспитанников детдома и взрослый педагог. Они были госпитализированны в местную больницу, здоровью детей на данный момент ничего не угрожает, они находятся под присмотром медиков.

О нападении на детский дом в Польше стало известно вечером 9 мая. По предварительной версии, 19-летней парень проник в здание и атаковал порядка десяти человек. Преступление было совершено при помощи холодного оружия.

Подозреваемый был задержан полицией через час после совершения злодеяния. Сотрудники застали его дома. Следственные мероприятия в его отношении продолжаются.

Ранее 5-tv.ru писал, что девять человек погибли при стрельбе в торговом центре в Техасе.

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