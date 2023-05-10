«Превосходят натовские»: эксперт оценил бронеавтомобили «Ахмат» и «Спартак»

Новейшие российские бронемашины уже приняли участие в параде Победы.

Современные российские бронеавтомобили «Ахмат» и «Спартак» по многим техническим параметрам не уступают, а по некоторым из них и превосходят аналоги НАТО. Об этом в комментарии 5-tv.ru заявил военный эксперт Юрий Кнутов.

Он отметил, что подробной технической информации о российских бронеавтомобилях в свободном доступе нет. Известно, что «Ахмат» создан на базе армейского вседорожника «Тигр» и имеет V-образное днище для защиты от взрывов мин.

Что касается «Спартака», то он базируется на шасси КАМАЗа. Обе машины имеют улучшенные характеристики с точки зрения бронирования и вооружены крупнокалиберными пулеметами.

При необходимости на оба автомобиля можно установить автоматический гранатомет. Также «Ахмат» и «Спартак» объединяет то, что они были созданы на основе существующих моделей, но с учетом пожеланий военных и опыта эксплуатации техники в боевых условиях.

«Основная задача бронеавтомобилей подобного класса — это доставка личного состава в район боевых действий, эвакуация раненых и, самое главное, поддержка пехоты в ходе введения боя», — отметил Кнутов.

Он признал, что российские бронеавтомобили не уникальны, так как подобную военную технику выпускают многие страны. Однако огромный плюс отечественных машин в том, что они гораздо менее прихотливы по сравнению с западными аналогами.

«Они проще в обслуживании и ремонте, легче в эксплуатации, не требуют каких-то сложных устройств для восстановления после повреждений. Это все можно делать непосредственно на поле боя с минимумом оборудования. Это самое главное достоинство наших машин», — пояснил эксперт.

Кнутов также отметил, что «Ахмат» и «Спартак» — почти 100% российская разработка, что позволяет не волноваться из-за поставок запчастей.

Броня обоих автомобилей не предназначена для защиты от противотанковых и кумулятивных снарядов и ракет, что делает их уязвимыми для подобных боеприпасов. Однако нужно понимать, что бронеавтомобиль — это не танк, он не идет в атаку, а выполняет на поле боя совсем другие задачи, подчеркнул эксперт.

«Защищенность их достаточно хорошая, но, конечно, намного меньше, чем у танка. Но и требования к такой технике совсем другие. Здесь важна скорость, маневренность, километраж, который машина может пройти без заправки, простота обслуживания и ремонта. Вот эти критерии важны, и по ним наши бронеавтомобили либо не уступают, либо превосходят натовские. Во всяком случае те машины, которые используются сейчас в зоне СВО, наши машины превосходят на 100%», — заключил Кнутов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что новейшие бронеавтомобили З-СТС «Ахмат» и АМН-590951 «Спартак» впервые приняли участие в параде Победы на Красной площади.