Бронеавтомобили «Ахмат» и «Спартак» впервые приняли участие в параде Победы

Новейшие бронеавтомобили З-СТС «Ахмат» и АМН-590951 «Спартак» вышли на Красную площадь в Москве во время парада в честь 78-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Они прошли в составе механизированной колонны парада Победы и появились на площади сразу после танков Т-34, которые Парад открывали.

Бронеавтомобиль «Ахмат» изначально разрабатывался около 25 суток и был основан на серийной раме с корпусом, аналогичным по классу защиты машинам «Тайфун», а вот «Спартак» уже имеет полноповоротную бронированную башню с крупнокалиберным пулеметом «Корд».

Парад Победы в Москве 9 мая прошел в обычном формате, отменили только традиционный прием в Кремле. В торжественной церемонии приняли участие более десяти тысяч человек и 125 единиц вооружения и военной техники.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Путин торжественно завершил свою речь.