Бронеавтомобили «Ахмат» и «Спартак» впервые приняли участие в параде Победы

|
Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 71

Эти автомобили появились на площади сразу после танков времен Отечественной войны.

Бронеавтомобили «Ахмат» и «Спартак» впервые приняли участие в параде Победы

Фото: www.globallookpress.com / Владимир Астапкович

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
День Победы 9 Мая

Новейшие бронеавтомобили З-СТС «Ахмат» и АМН-590951 «Спартак» вышли на Красную площадь в Москве во время парада в честь 78-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Они прошли в составе механизированной колонны парада Победы и появились на площади сразу после танков Т-34, которые Парад открывали.

Бронеавтомобиль «Ахмат» изначально разрабатывался около 25 суток и был основан на серийной раме с корпусом, аналогичным по классу защиты машинам «Тайфун», а вот «Спартак» уже имеет полноповоротную бронированную башню с крупнокалиберным пулеметом «Корд».

Парад Победы в Москве 9 мая прошел в обычном формате, отменили только традиционный прием в Кремле. В торжественной церемонии приняли участие более десяти тысяч человек и 125 единиц вооружения и военной техники.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Путин торжественно завершил свою речь.

Тема:
День Победы 9 Мая
9 мая
Путин собрал лидеров стран СНГ на неформальный завтрак
9 мая
Мирное будущее и память о героях: полная речь президента РФ на Параде в Москве
9 мая
Путин: Россия гордится участниками СВО и сейчас нет дела важнее
9 мая
«Забыли, кто разгромил это тотальное зло»: Путин резко обратился к глобалистам
9 мая
Толпа помешала послу РФ возложить венки на мемориальном кладбище в Польше— видео
9 мая
Лидер КНДР поздравил Путина и российский народ с Днем Победы
9 мая
«Вижу благородное отношение»: Путин оценил приезд лидеров СНГ в Россию
9 мая
«Украинский народ стал заложником планов Запада»: Путин о ситуации на Украине
9 мая
Путин и лидеры государств СНГ возложили венки к Могиле Неизвестного солдата
9 мая
«Двойной праздник»: Охлобыстин подчеркнул важность Дня Победы для всех поколений
+12° Атмосферное давление 773 мм рт. ст.
Относительная влажность 28%
76.82
-1.79 84.91
-2.09
Новый день — новая надежда: китайский совет дня на вторник, 9 мая

Последние новости

14:40
Путин собрал лидеров стран СНГ на неформальный завтрак
14:34
Защитники Донбасса встретили 9 Мая в освобожденной от противника Новобахмутовке
14:16
«Работаем потихоньку!» — первое видео Захара Прилепина из больницы
13:59
Мирное будущее и память о героях: полная речь президента РФ на Параде в Москве
13:50
Путин: Россия гордится участниками СВО и сейчас нет дела важнее
13:39
Бронеавтомобили «Ахмат» и «Спартак» впервые приняли участие в параде Победы

Сейчас читают

Путин: Россия гордится участниками СВО и сейчас нет дела важнее
Владимир Путин поздравил россиян с Днем Победы
Прямая трансляция праздничных мероприятий в честь 78-й годовщины Победы
Военный эксперт назвал возможную причину внезапной проверки боеготовности ТОФ

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем официально
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III — видео