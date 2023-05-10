Высокий риск инфаркта: как магнитные бури влияют на человека

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 31

Профессор Клейменова: Магнитные бури могут привести к инфаркту

Высокий риск инфаркта: как магнитные бури влияют на человека

Фото: www.globallookpress.com / NASA

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Шанс плохого самочувствия усиливается ранним утром. В этот момент организм человека ослаблен.

Профессор, главный научный сотрудник лаборатории 403 Института физики Земли имени Шмидта РАН Наталья Клейменова рассказала, как магнитные бури влияют на самочувствие человека. 

«Важно уточнить одну важную вещь — в этом большую роль играют колебания магнитного поля. Не просто уменьшение магнитного поля, которое зачастую происходит при магнитной буре, а именно колебания. Мы много изучали инсульты и инфаркты и обнаружили: когда в магнитном поле в течении магнитной бури возникают колебания с периодами 1-2 секунды — а это совпадает с ритмом нашего сердца, — то у больных людей могут возникнуть проблемы в виде инсультов и инфарктов», — цитирует Клейменову Газета.ру.

Профессор отметила, что летом эти колебания практически никак не влияют на людей, но вот в зимний период количество инфарктов возрастает.

Клейменова рассказала, что в четыре-пять часов утра при магнитной буре шанс инфаркта возрастает. Именно в это время иммунитет человека наиболее уязвим.

Магнитные бури оказывают влияние только на ослабленный организм. А здоровым людям они практически никогда не приносят проблем, резюмировала Клейменова.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что магнитные бури пройдут на Земле с 9 по 11 мая.

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