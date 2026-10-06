Подсказка в микрофлоре: найдена связь между кишечником и старением мозга

BioMedicine: найдена связь между кишечником и старением мозга

Различия в кишечной микрофлоре и вырабатываемых веществах оказались связаны с тем, как стареет мозг человека. Такую закономерность выявили исследователи Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе. Работа опубликована в журнале BioMedicine.

Ученые проанализировали снимки мозга 1462 взрослых из трех групп. Специальную модель обучили оценивать возраст мозга по тому, как взаимодействуют его области в состоянии покоя. Затем полученный результат сравнили с фактическим возрастом участников.

Если модель оценивала мозг как более старый, у человека чаще отмечались худшие показатели рабочей памяти и исполнительных функций, а также более выраженные симптомы депрессии. Разницу между расчетным и фактическим возрастом исследователи назвали индексом старения мозга.

В отдельной выборке из 344 взрослых команда сопоставила этот показатель с составом кишечных микроорганизмов и веществ в образцах кала.

Анализ выявил связи с определенными микробами и соединениями, в том числе церамидами и 24-гидроксихолестерином. Эти результаты могут помочь разобраться в механизмах, из-за которых мозг разных людей стареет с разной скоростью.

Старший автор работы Арпана Черч отметила, что биологические сигналы могут появляться за десятилетия до заметных проявлений.

В перспективе их изучение может помочь выявлять людей из группы риска и определять подходящее время для профилактики. Значение такой оценки для молодых людей и взрослых среднего возраста еще предстоит уточнить.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.