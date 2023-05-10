Остановить огненный шторм: российские регионы задыхаются от пожаров

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В Курганской области удалось остановить огненный шторм

Фото, видео: МЧС России / ТАСС; 5-tv.ru

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Причина трагедии — костры и пал травы, который местные жители устроили, несмотря на ураганный ветер.

Огненный шторм в Курганской области удалось остановить. В МЧС региона сообщили, что в данный момент потушены все пожары, угрожавшие населенным пунктам. Сумели отстоять 20 тысяч жилых домов. Однако 11 тысяч гектаров — одно сплошное пепелище. Уничтожено 300 домов, погиб 21 человек. И причина трагедии — костры и пал травы, который местные жители устроили, несмотря на ураганный ветер. Алиса Паршакова передает из зоны бедствия.

Сил рассказать о том, что в огне погиб двоюродный брат — у Ирины Коньевой уже нет. Село в Курганской области горело четыре дня! Полностью остановить огонь удалось только сейчас.

От села Юлдус осталось только пепелище. Сгорело больше 300 домов. Пламя распространялось молниеносно. Пожар начался в лесу, через считанные минуты добрался до села и через 15 минут уже горели все здания.

Еще в пятницу второклассник Даня сидел в этом классе за партой, а теперь живет здесь всей семьей с котятами, которых спас в первую очередь.

Сегодня в Юлдус гуманитарная помощь поступает, кажется со всей России. Здесь горы одежды, эту, например, прислали из города Норильский. Вещи фасуют в сельском клубе, а затем коробки выставляют во двор. На этих коробках написано: женская одежда 46 размера, здесь зимние вещи, чуть подальше обувь

Всего лишь за три дня в пожарах Курганской области погиб 21 человек. Около сотни попали в больницы. В регионе действую режим ЧС.

А это уже горит Тюмень. Десять минут от центра. Все кто сегодня прилетает, из иллюминатора видят смертоносное облако смога. Город задыхается. В регионе введен режим ЧС, запрещено посещать леса и разводить костры.

В Свердловской области с пожарами борются 4,5 тысячи спасателей, шесть тысяч волонтеров. Приезжают со своим оборудованием, многие просто берут с собой метлы, самодельные веники делают и из еловых веток.

Причина всех пожаров одна — человек — кто-то устроил пал травы, чтобы избавиться от мусора, кто-то просто захотел приготовить шашлык. По всей стране задержаны несколько сотен человек. только в Свердловской области возбудили 20 уголовных дел по статье «уничтожение или повреждение чужого имущества в крупном размере из-за неосторожного обращения с огнем».

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