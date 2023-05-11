Хирург рассказала, при каких обстоятельствах может развязаться пупок

Врач Нина Зубова рассказала какие виды впадины на середине живота являются нормальными.

Каждый хоть раз в жизни слышал фразу «не поднимай тяжести, пупок развяжется». На самом деле это невозможно. Но пупочная грыжа - вполне реальный недуг. Врач-хирург Нина Зубова рассказала об этом Газете.ру.

«В прямом смысле развязаться пупок может только у новорожденных в первые минуты жизни, но в современном мире это крайне маловероятная история. Раньше пупки действительно перевязывали, но сейчас для закрепления пупка врачи используют специальные скобы, которые надежно скрепляют ткани», – рассказала Нина Зубова.

Есть еще один любопытный миф. Некоторые считают выпуклый пупок неправильным и дефектным. На самом деле его внешний вид формируется в момент заживления. Пупок может быть впалым, выпуклым, круглым, овальным и даже спиралевидным. Любая из этих форм считается нормальной.

Врач добавила, что некоторые люди иногда могут испытать чувство, будто пупок вот-вот порвется. Это ощущение ложное. Не стоит волноваться, такое невозможно. Однако на протяжении всей жизни человека пупок остается уязвимым местом. Именно в этой области часто развиваются грыжи. Вероятно, от этого недуга и пошел известный фразеологизм «пупок развяжется».

Нина Зубова подчеркнула, что грыжа может появиться у абсолютно любого человека — у плачущего младенца, у такскающего тяжести мужчины или беременной женщины. При этом у новорожденных грыжи, как правило, проходят сами по себе к трем-четырем годам. Взрослым же для этого нужна операция.

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