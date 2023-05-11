«Всего ничего»: до освобождения Артемовска осталось 742 метра
Военным РФ осталось 742 метра до полного освобождения Артемовска
Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов
Российские бойцы зачистили квартал рядом с училищем и вплотную подошли к последнему укрепленному району наемников Украины.
Город Артемовск практически перешел под контроль сил российской армии. Об этом рассказал боец группы (ЧВК) «Вагнер» РИА Новости.
По его словам, российские военные зачистили квартал рядом с училищем и вплотную подошли к последнему укрепленному району наемников Украины в городе.
«Если брать от данного здания по диагонали на дорогу, на выезд из города, то 742 метра осталось пройти. Осталось всего ничего», — сказал боец.
К слову, выезд из города располагается на пересечении улиц Юбилейная и Леваневского.
Боец также добавил, что украинские силы сейчас оказывают ожесточенное сопротивление и ведут интенсивный артиллерийский обстрел позиций РФ. При этом, ВСУ были вынуждены отступить за улицу Чайковского. Там они сейчас пытаются выстроить линию обороны.
Россия продолжает проведение специальной военной операции по защите Донбасса. Президент РФ Владимир Путин сообщил о ее начале 24 февраля прошлого года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.
Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как бойцы РФ сорвали три попытки украинских боевиков провести ротацию.
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