Бойцы РФ сорвали три попытки украинских боевиков провести ротацию
Артиллерия группы «Запад» пресекла три попытки ВСУ провести ротацию
Фото, видео: Министерство обороны РФ
Националисты Незалежной остались без артиллерийской установки 2С3 «Акация» и их планы были сорваны.
Артиллерия российской группировки войск «Запад» прервала три попытки националистов Украины провести ротацию войск. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский. По его словам, удары были нанесены по позициям ВСУ на передовой около Синьковки, Двуречного и Табаевки.
«Огнем из реактивной системы залпового огня „Град“ уничтожена самоходная артиллерийская установка 2С3 „Акация“ в районе урочища Волчий», — объяснил Зыбинский.
Помимо этого сообщается об успехах и на Купянском направлении. Там российские войска ударили по живой силе противника посредством штурмовой и армейской авиации. Пострадала военная техника и три бригады украинской территориальной обороны.
К слову, два дня назад штурмовая армейская авиация ЮВО ударила по позициям боевиков Украины в Артемовске (украинское название — Бахмут — Прим. ред.) и населенном пункте Веселое. Подразделениям было нанесено поражение. В том числе тогда российские бойцы посредством РСЗО «Торнадо-С» уничтожили боевиков Украины и их военную технику недалеко от населенного пункта Александровка.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что российская авиация уничтожила склад ВСУ с 600 снарядами в районе Сергеевки.
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