«Как ни парадоксально»: в США назвали неожиданный эффект от санкций

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 59

Red Pilled TV: санкции против России ускорили отказ от доллара во всем мире

«Как ни парадоксально»: в США назвали неожиданный эффект от санкций

Фото: www.globallookpress.com / Petrov Sergey

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Многие страны пытаются уйти от доллара и находят другие валюты для торговли. Чем еще обернулись ограничения против тех, кто их ввел?

Санкции против России спровоцировали ускоренный отказ от доллара по всему миру. Об этом сообщает американский инвестор и бывший ведущий Fox News Клейтон Моррис в видео на YouTube-канале Red Pilled TV.

По его словам, западные санкции вконец уничтожили экономику Украины.

«Как ни парадоксально, санкции, которые были введены для сдерживания России, уничтожили экономику Украины. А тем временем российские показатели ВВП вернулись к довоенным значениям», — заявил Моррис.

Также он добавил, что этому есть прямые доказательства: существует график роста ВВП России и Украины и там четко просматривается, что украинские макроэкономические показатели стремительно ухудшаются после введения антироссийских санкций.

Американский журналист считает, что меры Запада серьезно изменили положение американской валюты в мире: только за последний год доля доллара снизилась в десять раз быстрее, чем за последние два десятилетия. Собственно, это вызывает уже серьезные опасения для Соединенных Штатов, так как обстановка заставляет страны использовать другие валюты для торговли.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, чем США подкупили современную европейскую элиту.

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