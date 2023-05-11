Google оштрафовали еще на три миллиона рублей

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 19

Суд оштрафовал Google на 3 млн рублей за неудаление данных с ЛГБТ-пропагандой

Google оштрафовали еще на три миллиона рублей

Фото: www.globallookpress.com / Jiri Hubatka

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Компания не удаляет видеоролики с запрещенной информацией.

Суд мирового участка Таганского района Москвы оштрафовал американскую компанию Google на три миллиона рублей за неудаление запрещенной информации. Об этом сообщает источник 5-tv.ru из здания суда.

«Google LLC признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 13.41 КоАП РФ», — огласил решение судья Тимур Вахрамеев.

Основанием для судебного разбирательства стал отказ удалить с видеохостинга YouТube два ролика. На одном видео показано воспитание детей однополой парой, на втором — жизнь представителей ЛГБТ-сообществ в Санкт-Петербурге.

По словам юриста компании, у него осталось много вопросов по оформлению скриншотов и к тому, как именно Роскомнадзор вообще смог убедиться в том, что извещения были доставлены.

Как правило, страйки и блокировки Google связаны с нарушением авторских прав. Еще с начала специальной военной операции в компании заняли экстремально проукраинскую позицию и стали массово блокировать российские каналы на YouTube.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как в Google объяснили причину удаления YouTube-канала блогера Гоблина.

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