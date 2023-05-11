Один в больницу, второй в СИЗО: раскрыты подробности избиения Максима Кожевникова

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Эксклюзив 53

Адвокат Кожевникова назвал причиной избиения его двойное гражданство

Один в больницу, второй в СИЗО: раскрыты подробности избиения Максима Кожевникова

Фото: © РИА Новости / Илья Наймушин

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Обычная утренняя прогулка с собакой закончилась уголовным делом. Что же пошло не так?

Утром 11 мая стало известно об избиении чемпиона мира и члена жюри знаменитого танцевального шоу Максима Кожевникова. Мужчина обратился в больницу с переломами, ушибами и ранами. Адвокат танцора в беседе с 5-tv.ru раскрыл, что случилось на самом деле.

Представитель танцора рассказал, что тот действительно был избит утром 4 мая в Москве. Кожевников вышел с собакой на одну из площадок для выгула недалеко от метро «Маяковская». Там, по его словам, к спортсмену прицепился местный житель — сначала сделал замечание за выгул домашнего питомца, а потом перешел на оскорбления из-за двойного российско-американского гражданства Максима. Также, подчеркнул адвокат, мужчина оскорбил супругу Кожевникова.

После словесной перепалки мужчина перешел к рукоприкладству и избил Максима до потери сознания. Как отметил защитник Кожевникова, нападавшему может грозить за совершение нападения до пяти лет лишения свободы.

«При задержании мужчина сознался в нападении, но пытался оправдать свои действия самообороной, но трое свидетелей, вызвавшие полицию, сразу же дали свои показания и уличили его во лжи. Мужчина так „самооборонялся“, что приехавшая скорая помощь не обнаружила у мужчины никаких повреждений», — добавил он.

Адвокат отметил, что боец провел сутки под арестом, а после принес справку якобы об «ушибах мягких тканей». Максим же был госпитализирован с сотрясением головного мозга, перелом левого скулоорбитального комплекса со смещением, переломами трех коронок передних верхних зубов, надорванным ухом и многочисленными гематомами и ссадинами по всему телу.

Сейчас полиция продолжает сбор информации для установления всех деталей произошедшего и возбуждения уголовного дела.

Ранее 5-tv.ru писал, что жена баскетболиста Алексея Шведа назвала причину драки с его участием в центре Москвы.

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