Преждевременная старость: почему Наталья Андрейченко резко похудела

Знаменитость больше не похожа на себя, а причин ее внешней изможденности может быть множество. Какая из них является основной?

Заслуженная артистка РСФСР Наталья Андрейченко напугала поклонников своим внешним видом: она сильно похудела, кожа на ее лице обтянула кости, взгляд опустился, также появились острые скулы. Звезда советского кино долгие годы живет в Мексике, там практикует сыроедение и духовные практики, а также занимается йогой. Фанаты боятся, что подобный образ жизни вредит женщине. Врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с 5-tv.ru объяснила, что происходит с актрисой.

По мнению эксперта, лишь по одной фотографии нельзя точно понять состояние знаменитости. Однако внешний вид Андрейченко на последнем селфи говорит о выраженном птозе — проще говоря, «провисание» мягких тканей лица.

Врач отметила, что подобные проблемы случаются у женщин после менопаузы. Это связано с резким замедлением выработки коллагена.

Соломатина рассказала, что люди с тонкой и нежной кожей от природы подвержены преждевременному старению, потому что чем плотнее кожа, тем быстрее вырабатывается коллаген. Андрейченко, скорее всего, нельзя назвать «толстокожей» в этом понимании.

Это заметно по строению ее фигуры и старым фотографиям. Однако причина резкого похудения артистки может скрываться не только в низком коллагене.

«Потом, естественно, накатываются уже возрастные заболевания. Это могут быть заболевания желудочно-кишечного тракта, могут быть заболевания сердечно-сосудистой системы, могут быть заболевания со стороны головного мозга, но это напрямую связано с сердечно-сосудистой системой, как правило», — заявила врач.

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В том числе факторами внезапного похудения могут стать вредные привычки, прием лекарств, проблемы с щитовидной железой и различные болезни, такие как ревматоидный артрит. При этом врач обратила внимание на взгляд Андрейченко и он показался ей нежизнерадостным: вероятно, у знаменитости может быть депрессия.

«Депрессии могут даже не проявляться в клиническом состоянии, но они могут быть такими вялотекущими: нарушается выработка гормонов, нарушается выработка нейромедиаторов», — сказала диетолог.

В организме также могут выделяться гормоны стресса, которые приводят к ускоренному распаду ткани. Когда человек находится в стрессовом состоянии, то мозг не дает ему своевременную команду о необходимом приеме пищи, а хорошо питаться следует любому.

«Далее, это могут быть различные проявления сосудистой недостаточности, сердечно-сосудистой недостаточности, потому что желудочно-кишечный тракт, он снабжается кровью и для того, чтобы все хорошо усваивалось, необходимо нормальное кроветворение. Не будет его — могут быть нарушения», — объяснила специалист.

При этом Соломатина отметила, что если Андрейченко курит, то у нее могут быть нарушения газообмена со стороны бронхолегочной системы. В результате появляется недостаточность кислорода и резкое сужение сосудов, что приводит к изможденному виду.

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