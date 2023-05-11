«Жених»: Ксения Бородина рассказала о романе с иностранцем

Телеведущая показала фото из юности в объятиях итальянского бойфренда.

В 2021 году звезда «Дома-2» Ксения Бородина неожиданно для многомиллионной публики развелась с Курбаном Омаровым. Спасти брак не смогло даже рождение дочери.

Ее экс-супруг уже успел наладить личную жизнь, закрутив роман с молодой девушкой по имени Валерия. Он даже заявлял, что собирается жениться на возлюбленной. А вот насчет нынешнего семейного положения Бородиной ничего неизвестно: то ли она до сих пор одинока, то ли тщательно скрывает личность нового кавалера.

Однако на днях знаменитость оказалась очень общительной и даже умудрилась рассказать о романе с иностранцем. Майские праздники блогер провела вместе с детьми в семейном кругу, навещая бабушку.

Там она утонула в воспоминаниях о былых временах, пока пересматривала старые фото, сообщает издание dni.ru. На одном из снимков совсем молодая Бородина запечатлена с кудрявым парнем. Этот кадр очень заинтересовал маленьких наследниц: после расспросов женщина рассказала, что в кадре — ее жених. Правда, уже бывший.

Как оказалось, в 16 лет она была в отношениях с итальянским юношей. Там принято называть возлюбленных людей именно женихами или невестами. Этот роман случился, когда будущая телевизионная дива жила за рубежом. Как известно, мать Бородиной вышла замуж за иностранца.

Однако судьба ее дочери сложилась иначе. Девушка вернулась в Россию, окончила институт, нашла свое призвание на телевидении и дважды неудачно сходила под венец.

Ранее 5-tv.ru писал, что экс-муж Бородиной рассекретил невероятный подарок ко дню рождения новой пассии.