Экс-муж Бородиной рассекретил невероятный подарок ко дню рождения новой пассии

Экс-супруг Ксении Бородиной счастлив в отношениях с 22-летней избранницей Валерией. Праздновать отвез ее в Дубай, но презент непременно станет главным впечатлением.

Бывший муж телеведущей Ксении Бородиной щедр как никогда — своей новой возлюбленной Валерии он вознамерился подарить дом на день рождения. И не просто дом, а виллу в раю. Пока 22-летняя блондинка нежится на пляже, предприниматель в паре с агентом по недвижимости выбирает презент. Он рассмотрел несколько вариантов, подумывал сначала о квартире, но передумал.

Валерия отметит новый год своей жизни 11 мая. В честь важного события 41-летний бойфренд отвез ее в Арабские Эмираты. Можно было подумать, что путешествие и есть подарок, но нет. Миллионы жгут карманы Омарова, для своей ненаглядной он решил стать даже не Дедом Морозом, а могущественным Джинном из бутылки.

Бизнесмен поделился с фанатами несколькими видео про поиски дома в соцсетях, отметив, что все они скрыты от Валерии. Он попросил не портить его сюрприз, а помочь выбрать лучший вариант. Помогли. По словам Омарова, особняк хоть и дороже квартиры, зато в обслуживании выгоднее, да и площадь куда больше.

Фолловеры посмеиваются то над щедрым предпринимателем, то над его бывшей женой в комментариях. Бородина не раз давала понять, что ее заработки покрывают все нужды семьи, а после двух разводов обеих дочерей она обеспечивает сама. Омаров при этом никогда так не тратился на женщину публично — в отличие от экс-супруги, его новая пассия купается в подаренных бриллиантах, цветах, признаниях. И квадратных метрах Дубая. Как будто соревнование продолжается.

В одном из видео в личном блоге, к слову, бизнесмен сказал своей даме сердца, которая, очевидно, ждет предложения руки и сердца — скоро будет и оно. А Ксения Бородина тем временем, как писал ранее 5-tv.ru, раскрыла правду о причине развода.

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