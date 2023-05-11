Костомаров пробудет в московской больнице минимум до конца мая

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Эксклюзив 1 766

Информация о том, что спортсмен был выписан из учреждения оказалась ложной.

Костомаров пробудет в московской больнице минимум до конца мая

Фото: © РИА Новости / Александр Вильф

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Фигурист Роман Костомаров пробудет в московской больнице минимум до конца мая. Информация о том, что спортсмен был выписан раньше срока и отправлен на лечение за границу, является ложной. Об этом 5-tv.ru сообщил источник.

Как уточнил собеседник, выписка из учреждения в Коммунарке возможна к концу текущего месяца или даже позднее.

Романа Костомарова госпитализировали в начале 2023 года. Изначально у него диагностировали пневмонию, однако здоровье спортсмена стремительно подкосили многочисленные осложнения. С января фигурист пережил ампутацию, два инсульта, множество операций, плазмаферез и другие процедуры. Положительная динамика в лечении началась в конце марта.

Недавно фигурист вышел на связь с поклонниками. Он отдельно поблагодарил всех неравнодушных людей, которые переживали, молились и верили в его выздоровление.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Роман Костомаров выглядит растерянным человеком, переживающим постстрессовое состояние. Такое заявление сделала психолог Александра Миллер, проанализировав новую фотографию фигуриста из больницы.

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