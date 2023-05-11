Спасение самых тяжелых: в Петербург на конгресс приехали анестезиологи и реаниматологи

Ведущие специалисты, молодые врачи и студенты-медики обсуждают важность современной медицины в спасении пациентов с тяжелыми заболеваниями.

В Петербурге сейчас обсуждают возможности современной медицины в спасении тяжело больных людей. На Всероссийский конгресс с международным участием — собрались ведущие анестезиологи и реаниматологи, а еще молодые врачи и студенты-медики. Для последних организовали еще и обучающие программы. Как врачи делятся опытом — расскажет Алексей Полторанин.

Руслан Емельянов — врач из Читы — приехал в Петербург, чтобы обсудить с коллегами лечение тяжелых пациентов реанимации. К нему нередко поступают те, кто занимался самолечением, например, принимал антибиотики. В итоге у больного развиваются осложнения, которые могут привести к плачевным последствиям.

«Антибиотик уже знаком для этого микроорганизма. Они жили в тандеме и эффекта не получаем. Подбирать приходится дорогие препараты», — поясняет заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии гнойно-септической патологии Руслан Емельянов.

Главная тема этого конгресса — актуальные вопросы медицины критических состояний. Среди участников конгресса не только высочайшие профессионалы своего дела, но и начинающие медики, и студенты вузов. Почти 3000 человек. Из всех регионов страны, а так же гости из 18 стран.

«Основная задача конгресса — поделится новыми знаниями, новыми технологиями в области анестезиологи, реаниматологи со стороны наших ведущих специалистов, крупных баз, НИИ с регионами России», — поясняет главный анестизиолог-реаниматолог министерства здравоохранения Забайкальского края Константин Шаповалов.

Впервые для российских врачей презентуют проект клинических рекомендаций, посвященный лечению инфекций — от оказания первой помощи до реабилитации. Со дня на день он будет утвержден Минздравом и введен в перечень нормативных документов.

«До этого были международные рекомендации, которыми мы пользовались. Сейчас этот большой объем работ проделан, участвовало в нем восемь общественных организаций. Это безусловно консенсус», — говорит замглавного врача по анестезиологии и реаниматологии первого СПГМУ им. И. П. Павлова, д. м. н. Ирина Шлык.

Большой блок организаторы конгресса как раз и посвящают инфекциям, которые угрожают пациентам отделений реанимаций. Ведь именно от сепсиса погибает каждый пятый пациент.

«Большая часть этих состояний вызывается микробами у здорового человека. Это наши друзья, это наши партнеры, но в ряде случаев они становятся нашими врагами и это состояние может настигнуть любого человека в любом месте», — считает ведущий научный сотрудник НИИ Скорой помощи им. Н. В. Склифосовского, президент российского сепсис-форума, к. м. н. Владимир Кулабухов.

Иногда больного можно не довести до медицинского учреждения, поэтому на конгрессе врачей обучают принимать решения экстренно и в команде — вместе с терапевтами, хирургами, специалистами лабораторной диагностики, реабилитологами. Ведь методов лечения инфекций очень много, некоторые противоречат друг другу и здесь очень важна подсказка других специалистов.

«Критическое состояние – оно всегда стоит на грани разных направлений. И от того, как мы друг друга понимаем, и специалисты понимают реаниматологов, то отсюда зависит и успех дела в общем», — говорит президент ассоциации анестезиологов-реаниматологов, академик РАН Юрий Полушин.

Пациенты должны понимать всю опасность инфекций и самостоятельно выявлять первые ее признаки — температуру, одышку, нарушение сознания и немедленно обращаться за медицинской помощью. Ни в коем случае не заниматься самолечением, не принимать антибиотики и не слушать советы соседей. Ведь порой решающими для пациента становятся ни дни, а минуты или секунды.