Посол Судана поблагодарил Россию за дружеский жест во время гражданской войны

Суданцы никогда не забудут действия Москвы в сложный момент истории африканской страны, рассказал дипломат Мохаммед Сиррадж.

Армия и Силы быстрого реагирования Судана достигли предварительного соглашения. Полноценным перемирием после месяца боевых действий его назвать нельзя, но стороны договорились минимизировать вред людям.

А посол Судана в Москве в эксклюзивном интервью «Известиям» рассказал, что кризис в его стране не приведет к отмене совместных проектов и не скажется на отношениях с Россией.

«Москва не закрыла посольство в Хартуме, оно продолжает свою работу, когда большинство посольств были эвакуированы или переведены в Порт-Судан. А русские все еще там. Это очень дружеский жест, и я думаю, что суданцы этого никогда не забудут», — сказал посол Мохаммед Сиррадж.

По данным посла, армия Судана уже восстановила контроль над большинством провинций страны и сейчас проводит лишь точечные операции против повстанцев.