Умер актер Олег Севастьянов из «12 стульев»

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Он завершил карьеру в 1990 году и стал лютеранским пастором.

Умер актер Олег Севастьянов из «12 стульев»

Фото: Кадр из сериала «Бронзовая птица», 1974 г.

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Советский актер Олег Севастьянов умер в возрасте 73 лет. Об этом сообщается на его странице в Facebook*.

Актер завершил карьеру в 1990 году и стал лютеранским пастором. Он служил в приходах в Москве и Эстонии. Также Севастьянов издал несколько книг своего авторства.

«Олег Севастьянов внес огромный вклад в развитие русскоязычных приходов лютеранской церкви Эстонии, еще во время служения в театре посещал литературные курсы», — говорится в сообщении.

Причина смерти не называется.

Севастьянов учился в Школе-студии МХАТ, выпустился в 1973 году. Наиболее известные роли сыграл в фильмах «Жердяйчик», «Бронзовая птица» и «12 стульев».

* — принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России.

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