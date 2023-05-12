Водитель фуры пытался с бомбой напасть на военных в Белоруссии

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 52

Минобороны Белоруссии: водитель фуры пытался напасть на военных с взрывным устройством

Водитель фуры пытался с бомбой напасть на военных в Белоруссии

Фото: © РИА Новости / Виктор Толочко

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В действиях 51-летнего мужчины усматриваются признаки экстремизма.

На трассе, которая ведет на Украину, водитель фуры попытался напасть на военных Белоруссии. Об этом сообщает Минобороны республики.

«Вчера вечером на участке автодороги М-5 водителем большегрузного автомобиля была осуществлена попытка нападения с применением взрывного устройства, изготовленного из пиротехнических средств», — говорится в сообщении.

Также известно, что это была группа военнослужащих, которые находились там для усиления охраны границы. Никто из них не пострадал. Сразу после нападения 51-летний мужчина попытался скрыться, но его успели тут же задержать и передать силовикам.

На данный момент в действиях водителя «усматриваются признаки экстремизма».

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как ФСБ перехватила почти полтонны латиноамериканского кокаина в Смоленской области.

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