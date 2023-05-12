«Хочу детей еще»: у Сумишевского новая любовь спустя два года после гибели жены

Наталья Бородкина была второй супругой певца, в момент смертельной аварии они находились в машине вместе.

Певец Ярослав Сумишевский рассказал, что спустя два года после смерти жены начал новые отношения. Исполнитель не стал раскрывать личность таинственной незнакомки, но отметил, что оправился от травмы.

«Я хочу семью, хочу детей еще. Мы знакомы давно, а вместе недавно. Мы повстречались на фестивале. Она тоже музыкант, но не публичный человек», — рассказал Сумишевский в интервью журналистке Алене Жигаловой.

По словам знаменитости, при вступлении в отношения он испытывает настороженность, потому что считает, что некоторые женщины встречаются с ним из-за личной выгоды и его популярности.

6 февраля 2021 года певец попал в страшное ДТП под Красноярском, с ним в машине была супруга Наталья Бородкина. Женщину в крайне тяжелом состоянии доставили в больницу, а через неделю она скончалась, не выходя из комы. У супругов остался сын Мирослав.

Известно, что Наталья была его второй супругой, а первую жену артиста звали Светлана. Они поженились совсем юными, когда Сумишевскому было всего 18 лет. В этих отношениях у них родилась дочь Ксения.

Артист также рассказал, что после смерти возлюбленной у него начались проблемы с алкоголем. Однако со временем он сумел справиться с зависимостью.

«Я понял, если корить себя, уходить в алкогольную зависимость — ничего хорошего не будет. Надо растить сына», — отметил он.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что дочь Сумишевского попала в аварию.