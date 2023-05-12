В России появятся выплаты для медиков, переезжающих работать в гарнизоны

Пособия будут выплачиваться уже с 2024 года. Какого размера будут выплаты?

В России запустят программу выплат для военных врачей, которые готовы работать в воинских частях на Дальнем Востоке, в районах Крайнего Севера и Арктической зоны. Она появится с 1 января 2024 года. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства.

«Выплата будет составлять два миллиона рублей, для фельдшеров и медсестер — один миллион рублей», — говорится в сообщении.

При этом врачам, прибывшим на работу в гарнизонные медсанчасти, расположенные на удаленных и труднодоступных территориях, вообще будет выплачиваться полтора миллиона рублей, фельдшерам и медсестрам — 750 тысяч рублей.

Кстати, такое нововведение будет важно и для выпускников профильных медицинских вузов, так как они тоже могут подавать заявки. Кандидаты должны будут отработать по договору не менее пяти лет. Однако при расторжении контракта должны будут вернуть государству сумму, которая будет рассчитываться пропорционально неотработанному сроку.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как участники СВО смогут пройти бесплатное переобучение в российских вузах.