Названа предварительная причина крушения вертолета Ми-28 в Крыму

В результате случившегося оба пилота погибли.

Отказ техники, предварительно, стал причиной крушения вертолета Ми-28 в Джанкойском районе Крыма. Об этом сообщило министерство обороны РФ.

Ведомство уточнило, что экипаж, оба члена которого погибли, выполнял тренировочный полет. Вертолет летел без боекомплекта.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что вертолет Ми-2 не вышел на связь в Сретенском районе Забайкалья. При этом позднее стало известно, судно благополучно приземлилось. Случившееся объяснили проблемами со связью.