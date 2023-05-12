Жителям рекомендовали не выходить из дома без повода.

Екатеринбург окутал смог от лесных пожаров — в настоящее время в некоторых районах видимость составляет до пары метров. С места событий передает корреспондент Кирилл Солодков.

Вокруг города полыхают тысячи гектаров леса. Местным жителям советуют лишний раз не выходить на улицу, закрыть окна, больше пить и носить респираторы.

Плотная сизая дымка над уральской столицей нависает уже несколько дней подряд, в воздухе отчетливый запах гари, и даже кажется, что чувствуются ее мелкие частицы.

Труднее всего дышится в утренние часы. Именно в это время специалисты фиксируют в атмосфере города превышение концентрации вредных веществ — оксида и диоксида азота, а также диоксида серы. В случае сильного недомогания людям советуют обратиться к врачу.

«Впрочем, понять, что воздух отличается от нормального, можно и без специальных приборов: в некоторых районах видимость не дальше нескольких метров, а после выхода на улицу у людей начинает першить в горле и болеть голова», — говорит профессор кафедры физиотрии-пульмонологии лечебного факультета Московского государственного Медико-стоматологического университета имени А. И. Евдокимова Сергей Бабак.

Густое едкое облако пришло со стороны восточных районов Свердловской области. Там уже несколько недель полыхают леса. Справиться с огнем полностью пока не удается.

Распространению смога способствуют и неблагоприятные метеоусловия. По прогнозам, удушливая дымка простоит над Екатеринбургом до конца недели.

«До тех пор, пока не будут потушены пожары, дым будет продолжаться. Потому что именно в антициклоне, когда нисходящее движение воздуха, штилевое состояние, периодически могут возникать дымы», — объяснил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

При этом стало известно, что в Свердловской области ожидается новый рост пожарной опасности из-за теплой и сухой погоды. Правительство региона уже запросило дополнительные силы парашютистов и десантников Авиалесоохраны.