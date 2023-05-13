«Счастлива»: Брутян трогательно поздравила Прилучного с их первой годовщиной

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Полина Долгова
Полина Долгова 134

Супруга Прилучного впервые показала кадры с росписи в честь годовщины брака

«Счастлива»: Брутян трогательно поздравила Прилучного с их первой годовщиной

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Артистка опубликовала кадры с тайной свадебной церемонии.

Зепюр Брутян поздравила мужа Павла Прилучного с их первой годовщиной. Ровно год назад пара тайно зарегистрировала свои отношения. Актриса в честь первого семейного праздника опубликовала материалы с росписи.

Актриса показала видео, на котором ее и Павла объявляли мужем и женой и подписала, что «счастлива быть женой» звезды «Мажора». Стоит отметить, что долгое время влюбленные никак не афишировали свои отношения.

Знаменитость не надевала традиционное, белое платье, а сделала выбор в пользу светлого, брючного костюма. Она нарядилась в блейзер с жилеткой и брюки. Артистка сделала красивую укладку и ограничилась минимальным макияжем, чтобы подчеркнуть свою естественную красоту и привлекательность.

Кадры с закрытой церемонии росписи Брутян и ПрилучногоКадры с закрытой церемонии росписи Брутян и Прилучного. Instagram* / zepyur_brutyan

Только в августе минувшего года супруги рассекретили свои отношения и показали пышную свадьбу. А 28 апреля 2023 года звезда подарила актеру сына, которого назвали Микаэлем. Мальчик появился на свет немного раньше срока, но роды прошли благополучно. Павел Прилучный лично перерезал пуповину. Он также привел в роддом Тимофея и Мию, детей от первого брака с Агатой Муцениеце, и познакомил их с братом.

Ранее 5-tv.ru писал, что Прилучный остался один с новорожденным сыном.

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