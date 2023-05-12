Умерла звезда осетинского кинематографа Светлана Дудиева

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 692

В Северной Осетии скончалась актриса Светлана Дудиева

Умерла звезда осетинского кинематографа Светлана Дудиева

Фото: Кадр из к/ф «Здесь мой дом», реж. Батрбек 'Бабле' Дзбоев , 1976 г.

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Ее называли одной из самых красивых и талантливых актрис Северной Осетии.

Скончалась актриса Светлана Дудиева. Об этом сообщает ГТРК «Алания».

О том, что именно случилось с артисткой — неизвестно.

Деятель культуры сыграла роль матери в киноленте «Семейная драма» режиссера Измаила Бурнацева. Также Дудиева известна по ролям в фильмах «Пишите письма» и «Здесь мой дом».

Актриса окончила студию ГИТИС в Северной Осетии и работала в театре долгое время. Затем занималась режиссурой на местном радио.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как умер актер Олег Севастьянов из «12 стульев».

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