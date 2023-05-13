Момент падения горящего вертолета в Брянской области попал на видео

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Светлана Шевченко
Светлана Шевченко Светлана Шевченко Журналист Вконтакте Эксклюзив 745

Информации о принадлежности винтокрылой машины, а также о жертвах пока нет.

Фото, видео: www.globallookpress.com / MOD Russia; 5-tv.ru

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Местные жители зафиксировали на видео момент падения уже горящего вертолета в населенном пункте Стародуб Брянской области. Кадры оказались в распоряжении 5-tv.ru.

«Вертолет упал в городе Клинцы, по предварительным данным, из-за пожара двигателя», — заявили ТАСС в экстренных службах региона.

Предварительно известно, что винтокрылая машина рухнула в частном секторе. Сообщается, что это был транспортный Ми-8, однако официального подтверждения данной информации пока нет, как и о жертвах трагедии.

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