Момент падения горящего вертолета в Брянской области попал на видео

Местные жители зафиксировали на видео момент падения уже горящего вертолета в населенном пункте Стародуб Брянской области. Кадры оказались в распоряжении 5-tv.ru.

«Вертолет упал в городе Клинцы, по предварительным данным, из-за пожара двигателя», — заявили ТАСС в экстренных службах региона.

Предварительно известно, что винтокрылая машина рухнула в частном секторе. Сообщается, что это был транспортный Ми-8, однако официального подтверждения данной информации пока нет, как и о жертвах трагедии.