Татьяна Найник отреагировала на интимный скандал с Витасом: «Трудно осознавать»

|
Рита Миронова
Рита Миронова 303

Экс-участница «ВИА Гры» Найник опровергла интимную историю про себя и Витаса

Татьяна Найник отреагировала на интимный скандал с Витасом: «Трудно осознавать»

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov

Читайте нас в: Дзен Новости

Бывшая коллега артистки Анна Седокова публично раскрыла пикантные подробности из ее прошлого.

Экс-солистка «ВИА Гры» Татьяна Найник прокомментировала интимную историю про себя и певца Витаса. Ее бывшая коллега Анна Седокова публично поведала о тайной связи между артистами в прошлом.

Во время гастролей голая Найник якобы явилась в гостиничный номер вместе с обнаженным Витасом. Более того, сидя на нем верхом.

«Эта история была не такая, совсем не такая. Мне нечего здесь комментировать», — заявила артистка изданию Woman.ru.

С Седоковой она после скандальных высказываний не связывалась и не видит в этом смысла. Но в личном блоге Найник все же оставила загадочный пост о потери доверия к близкому человеку.

«Трудно осознавать, что человек, которому ты доверял, оказался не тем, за кого себя выдавал», — написала певица.

Но предательство, подчеркнула она, это огромный урок, который сделает ее сильнее.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что данная ситуация, по утверждению Седоковой, произошла в годы ее работы в группе «ВИА Гра».

+16° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 36%
76.69
-0.13 84.15
-0.76
Тайное всегда становится явным: китайский совет дня на четверг, 11 мая

Последние новости

15:56
Минфин анонсировал большую приватизацию в России
15:45
Корабль «Онега» вышел на боевые учения в Белое море
15:35
Лондон подтвердил передачу крылатых ракет большой дальности Киеву
15:30
Тайник с минами: в СК раскрыли подробности дела о теракте в отношении Прилепина
15:21
«Одно из первых, где я одет»: Родион Газманов опубликовал фото из детства
15:20
Кандидат в президенты Турции Индже объявил о снятии своей кандидатуры

Сейчас читают

Облупившийся крест и выцветшие венки: про могилу Руслановой все забыли после похорон
Экономист предупредил об опасных последствиях дефолта США для всего мира
«Вместе — мы сила»: живущие на Кипре россияне сняли патриотический клип на песню Юты
Военный эксперт назвал возможную причину внезапной проверки боеготовности ТОФ

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Какие блюда любят есть президенты разных стран
Злой и агрессивный: чем опасен цикл затмений 2023 — 2025
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп