Практически родня: Ксения Бородина стала крестной для дочери Ольги Орловой

Таинство проводилось в узком кругу семьи и близких друзей знаменитости.

Бывшая солистка группы «Блестящие» Ольга Орлова провела обряд крещения для своей маленькой дочери Анны. Крестной для малышки она выбрала телеведущую Ксению Бородину. Об этом певица сообщила в своих социальных сетях.

Во время церемонии крещения малышка вела себя спокойно даже на руках у крестной материи Ксении Бородиной.

Ольга рассказала, что очень долго ждала этого момента и тщательно готовилась к таинству. Она не только подобрала подходящий наряд, но и детально подошла к организации церковного мероприятия.

На крещение знаменитость пригласила самых близких людей, поскольку не хотела привлекать большое внимание публики к таинству. После обряда все гости отправились в ресторан, чтобы отметить это радостное событие.

«Упорство со стороны Оли и воплощение любых желаний со стороны Валеры. За это вам огромное спасибо — вы большой стимул для многих, — подняла тост за свою подругу Ксения Бородина. — Здоровья вам, самое главное. Мы, как крестные, обещаем, чем можем вам поможем. Мы всегда рядом. На нас всегда можете рассчитывать», — сказала Ксения приятные слова во время тоста.

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