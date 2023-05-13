Звезда «Дома-2» Нелли Ермолаева получила предложение руки и сердца

Звезда «Дома-2» Нелли Ермолаева в свой 37-й день рождения получила предложение руки и сердца от возлюбленного — блогера Алексея Смагажевского.

В честь праздника Ермолаева устроила пышную вечеринку с друзьями и коллегами по «Дому-2». Они сняли на видео торжественный момент, когда избранник брюнетки преподнес ей роскошное кольцо. Ермолаева обняла Смагажевского и радостно воскликнула: «Да!»

В свою очередь жених также признавался, что восхищен возлюбленной, прислушивается к каждому ее слову, ловит ее волну и каждую эмоцию.

Ранее знаменитость говорила, что мечтает создать с возлюбленным семью и подарить ему дочь. Брак со Смагажевским станет для Ермолаевой третьим: в 2011 году она вышла замуж за коллегу по «Дому-2» Никиту Кузнецова, но их союз продлился недолго. Затем брюнетка была замужем за ресторатором Кириллом Андреевым, которому в 2018 году родила сына, однако и этот брак распался.

Как сообщал 5-tv.ru, на днях актриса Валерия Ланская, которая представила в прошлом году публике нового ухажера Эдгара Голосного, сообщила радостную весть — она вскоре во второй раз выйдет замуж. Возлюбленный сделал ей предложение руки и сердца, подарив красивое помолвочное кольцо.

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