На Украине подсчитали стоимость восстановления тепловой генерации в стране

|
София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 51

ДТЭК: на восстановление тепловой генерации на Украине потребуется 150 миллионов долларов

На Украине подсчитали стоимость восстановления тепловой генерации в стране

Фото: © РИА Новости / Константин Михальчевский

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация Украинский кризис

На Украине повреждено 75% тепловой генерации.

Директор энергохолдинга ДТЭК Дмитрий Сухарук заявил, что Украине потребуется порядка 150 миллионов долларов, чтобы восстановить практически разрушенную систему тепловой генерации. Своими подсчетами он поделился в эфире украинского телеканала «Рада».

Как отметил Сухарук, в стране повреждено около 75% всей структуры тепловой генерации. Перед компанией, добавил он, стоит непростая задача — отремонтировать девять энергоблоков, мощность которых по полтора гигаватта.

«На что необходимо 5,5 миллиарда гривен», — прокомментировал директор ДТЭК.

Также, уточнил Сухарук, ремонтные работы необходимы на 12 тысячах километрах линий электропередач. Четыре тысячи распределительных подстанций также не смогут функционировать без вмешательств.

Вооруженные силы РФ с 10 октября начали регулярно наносить удары по объектам критической инфраструктуры на подконтрольных киевскому режиму территориях. Глава РФ Владимир Путин назвал действия российской армии ответными мерам на теракты, которые Украина совершила в России.

Ранее 5-tv.ru писал, что взрывы в Киеве привели к повреждению резервуара с дизельным топливом.

Тема:
Спецоперация
14 мая
Два российских офицера погибли под Артемовском при отражении атак ВСУ
14 мая
СМИ указали на самую большую ошибку США в отношениях с Россией
14 мая
Семь из семи: ВС РФ успешно отразили атаку украинских танков в ДНР
14 мая
Минобороны: в зоне СВО погиб командир Вячеслав Макаров
14 мая
Минобороны РФ: в зоне СВО героически погиб полковник Евгений Бровко
14 мая
ВС РФ нанесли удар по пунктам дислокации ВСУ и складам с западным вооружением
14 мая
Перестанут поддерживать: в США назвали причину провала контрнаступления ВСУ
14 мая
Российская артиллерия уничтожила гаубицу «Акация» ВСУ под Херсоном
14 мая
В Киеве ожидают поставку более сотни немецких беспилотников Vector
14 мая
Прилепин заявил о готовности вернуться в зону СВО после восстановления
+16° Атмосферное давление 768 мм рт. ст.
Относительная влажность 42%
77.20
1.32 84.25
1.36
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:40
Вбросы и хайп: может ли суд по делу об изнасиловании помочь Трампу стать президентом
15:28
Два российских офицера погибли под Артемовском при отражении атак ВСУ
15:16
Кремль уверен в причастности Украины к нападениям на россиян
15:05
СМИ указали на самую большую ошибку США в отношениях с Россией
14:58
Победительницу Евровидения обвинили в «краже песни» у украинской певицы
14:37
Генпрокуратуру призвали заблокировать счета и соцсети Блиновской

Сейчас читают

«Был братом»: Лариса Удовиченко тяжело переживает смерть Сергея Колесникова
«Там такое творилось!» — Роман Архипов рассказал о пьянстве на «Фабрике звезд»
Что-то гусарское, брутальное и соблазнительное: главный секрет костюмов SHAMAN
Военный эксперт назвал возможную причину внезапной проверки боеготовности ТОФ

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Какие блюда любят есть президенты разных стран
Злой и агрессивный: чем опасен цикл затмений 2023 — 2025
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп