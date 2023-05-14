На Украине подсчитали стоимость восстановления тепловой генерации в стране

На Украине повреждено 75% тепловой генерации.

Директор энергохолдинга ДТЭК Дмитрий Сухарук заявил, что Украине потребуется порядка 150 миллионов долларов, чтобы восстановить практически разрушенную систему тепловой генерации. Своими подсчетами он поделился в эфире украинского телеканала «Рада».

Как отметил Сухарук, в стране повреждено около 75% всей структуры тепловой генерации. Перед компанией, добавил он, стоит непростая задача — отремонтировать девять энергоблоков, мощность которых по полтора гигаватта.

«На что необходимо 5,5 миллиарда гривен», — прокомментировал директор ДТЭК.

Также, уточнил Сухарук, ремонтные работы необходимы на 12 тысячах километрах линий электропередач. Четыре тысячи распределительных подстанций также не смогут функционировать без вмешательств.

Вооруженные силы РФ с 10 октября начали регулярно наносить удары по объектам критической инфраструктуры на подконтрольных киевскому режиму территориях. Глава РФ Владимир Путин назвал действия российской армии ответными мерам на теракты, которые Украина совершила в России.

Ранее 5-tv.ru писал, что взрывы в Киеве привели к повреждению резервуара с дизельным топливом.