Взрывы в Киеве привели к повреждению резервуара с дизельным топливом

|
София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 44

Произошла утечка энергоносителя.

Взрывы в Киеве привели к повреждению резервуара с дизельным топливом

Фото: REUTERS / Gleb Garanich

Читайте нас в: Дзен Новости

В Киеве в результате серии взрывов был поврежден резервуар с дизельным топливом. Речь идет об объекте в Соломенском районе, об этом сообщил Telegram-канал городской военной администрации.

В публикации ведомства отмечается, что произошла утечка содержимого, но возгорания не наблюдается. Предполагается, что пострадала также газовая труба высокого давления. Произошло горение газового факела, после чего в срочном порядке поступление топлива было перекрыто. Огонь уже ликвидирован, на месте продолжают работу спасательные отряды.

Ранее в украинских СМИ начали появляться сообщения о взрывах в Киеве и Киевской области. В регионе была объявлена воздушная тревога.

Вооруженные силы РФ с 10 октября начали регулярно наносить удары по объектам критической инфраструктуры на подконтрольных киевскому режиму территориях. Глава РФ Владимир Путин назвал действия российской армии ответными мерам на теракты, которые Украина совершила в России.

Ранее 5-tv.ru писал, что украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве и Одессе.

Атмосферное давление 773 мм рт. ст.
Относительная влажность 69%
76.82
-1.79 84.91
-2.09
Время сбора урожая! Китайский совет дня на понедельник, 8 мая

Последние новости

11:04
Пригожин довел Валерию до слез в телевизионном эфире
10:51
Взрывы в Киеве привели к повреждению резервуара с дизельным топливом
10:29
«Можно выкинуть»: китайские СМИ сравнили экспансию НАТО с «ядовитой занозой»
10:12
Павел Воля подарил Лепсу собственную песню
10:07
Подмена ценностей: Зеленский подписал указ о новом празднике вместо Дня Победы
9:43
В темных очках: Зепюр Брутян показала первую прогулку Прилучного с сыном

Сейчас читают

Семь самых загадочных смертей звезд «Дома-2» — убийства, наркотики, эскорт
Раскрыты подробности смерти актера Александра Тютрюмова
Политолог Баширов заявил, что украинцы ненавидят Зеленского
Военный эксперт назвал возможную причину внезапной проверки боеготовности ТОФ

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем официально
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III — видео