Нетаньяху заявил об уничтожении лидеров «Исламского джихада»* в Газе
Премьер Израиля Нетаньяху сообщил об уничтожении руководства «Исламского джихада»* в Газе
Фото: www.globallookpress.com / Gideon Markowicz
Израиль завершил пятидневную операцию против палестинских радикалов.
В ходе израильской операции «Щит и стрела» в секторе Газа уничтожены все лидеры палестинского радикального движения «Исламский джихад»*. Об этом заявил премьер-министр Израиль Биньямин Нетаньяху на еженедельном заседании правительства.
Он подчеркнул, что пятидневная борьба с террористической организацией была успешно завершена накануне вечером.
«При полной неожиданности и постоянном проявлении инициативы мы ликвидировали всю верхушку „Исламского джихада“ в Газе», — сказал Нетаньяху.
При этом он высоко оценил действия израильских военных и подчеркнул, что они выполнили данное им поручение провести операцию «инициативно и внезапно».
По словам премьера, в ходе операции Израиль ликвидировал десятки террористов, уничтожил 17 штабов радикалов, склады ракет и противотанковые расчеты.
Операция «Щит и стрела» началась в ночь с 8 на 9 мая в ответ на массированные обстрелы еврейского государства в первых числах мая. Тогда палестинские радикалы за сутки выпустили более сотни ракет и минометных снарядов по израильской территории.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что армия Израиля возобновила удары по боевикам радикальной группировки «Исламский джихад» в секторе Газа после сработавшего сигнала воздушной тревоги на юге страны. Это произошло около 22:00 по московскому времени вопреки договоренностям сторон о прекращении огня.
* — признана в России террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.
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