Армия Израиля возобновила удары по сектору Газа

|
Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 32

До этого на юге страны сработала воздушная тревога.

Армия Израиля возобновила удары по сектору Газа

Фото: Reuters / AMMAR AWAD

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Арабо-израильский конфликт

Израильская армия сообщила о возобновлении ударов по целям боевиков радикальной группировки «Исламский джихад» * в секторе Газа после сработанной системы оповещения о воздушной тревоге на юге страны. По информации ведомства, это произошло около 22:00 по московскому времени вопреки договоренностям сторон о прекращении огня.

«Армия обороны Израиля продолжает наносить удары по сектору Газа. Подробности последуют», — заявили в ведомстве.

Воздушная тревога прозвучала в городе Сдерот и других населенных пунктах, находящихся рядом с границей сектора Газа. В пресс-служба Армии Израиля уточнили, что целями ударов стали ракетные пусковые установки радикальной группировки.

К слову, израильская армия в ночь с 8 на 9 мая начала операцию «Щит и стрела», направленную на борьбу с палестинскими радикалами. Началась она после массированных обстрелов еврейского государства, совершенных в первых числах мая. Тогда радикалы за сутки выпустили более сотни ракет и минометных снарядов по израильской территории.

Ранее 5-tv.ru сообщал о гибели гражданина России во время обстрела сектора Газа со стороны Израиля.

* — признана в России террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

Тема:
Арабо-израильский конфликт
12 мая
Не менее 30 человек погибли из-за обстрелов в Израиле и секторе Газа
11 мая
Удары сотнями ракет: Израиль и арабский мир оказались на грани полномасштабной войны
25 мар
Весеннее обострение? В дипотношениях ОАЭ и Израиля наметились перемены
7 авг
«Рассвет» Израиля: хроника спецоперации в секторе Газа
7 авг
Израиль согласился пойти на предложенное Египтом перемирие в Газе
19 апр
Израильские ВВС нанесли удары по целям в секторе Газа
7 сент
Израильские истребители нанесли авиаудар по объектам ХАМАС в секторе Газа
2 июл
Израильская армия вновь нанесла удары по объектам ХАМАС в секторе Газа
18 июн
Израиль атаковал сектор Газа спустя месяц затишья
27 мая
В Каире приземлился спецборт МЧС для вывоза россиян из сектора Газа
+12° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 70%
77.20
1.32 84.25
1.36
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

0:33
Бастрыкин предложил национализировать основные отрасли экономики
0:18
Известная французская модель Тилан Блондо показала фигуру в купальнике
0:03
Армия Израиля возобновила удары по сектору Газа
23:46
В Госдуме призвали разорвать дипотношения с Великобританией
23:31
Зеленский отклонил инициативы Ватикана в вопросе урегулирования конфликта на Украине
23:17
Крупный пожар вспыхнул на заводе в Тольятти

Сейчас читают

Берите пример: Киркоров высказался о романе 90-летнего отца с молодой
Экс-министр безопасности ДНР: ВСУ ищут игроманов для управления дронами
Грузия и ДОВСЕ: «изящные решения» Путина в праздничные дни Мая — мнение
Военный эксперт назвал возможную причину внезапной проверки боеготовности ТОФ

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Какие блюда любят есть президенты разных стран
Злой и агрессивный: чем опасен цикл затмений 2023 — 2025
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп