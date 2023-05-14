Армия Израиля возобновила удары по сектору Газа
До этого на юге страны сработала воздушная тревога.
Фото: Reuters / AMMAR AWAD
Израильская армия сообщила о возобновлении ударов по целям боевиков радикальной группировки «Исламский джихад» * в секторе Газа после сработанной системы оповещения о воздушной тревоге на юге страны. По информации ведомства, это произошло около 22:00 по московскому времени вопреки договоренностям сторон о прекращении огня.
«Армия обороны Израиля продолжает наносить удары по сектору Газа. Подробности последуют», — заявили в ведомстве.
Воздушная тревога прозвучала в городе Сдерот и других населенных пунктах, находящихся рядом с границей сектора Газа. В пресс-служба Армии Израиля уточнили, что целями ударов стали ракетные пусковые установки радикальной группировки.
К слову, израильская армия в ночь с 8 на 9 мая начала операцию «Щит и стрела», направленную на борьбу с палестинскими радикалами. Началась она после массированных обстрелов еврейского государства, совершенных в первых числах мая. Тогда радикалы за сутки выпустили более сотни ракет и минометных снарядов по израильской территории.
Ранее 5-tv.ru сообщал о гибели гражданина России во время обстрела сектора Газа со стороны Израиля.
* — признана в России террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ
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