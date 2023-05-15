«Тянет лямку второй год»: за что Зеленскому вручили премию имени Карла Великого

Западные партнеры удостоили президента Украины престижной европейской награды.

Глава киевского режима Владимир Зеленский уже второй год «тянет лямку» оголтелого русофобского проекта Запада. Именно за это европейские партнеры решили поощрить его премией имени Карла Великого, которая присуждается за вклад в объединение Европы. Такое мнение в эксклюзивном интервью 5-tv.ru высказал политолог Алексей Мартынов.

«Я думаю, что это некий приз зрительских симпатий за „волю к победе“. В том смысле, что любой другой на его месте, у кого было бы хотя бы на толику больше мозгов, скорее всего, отказался бы от подобной роли. А если бы не отказался на старте, то нашел бы способ самоустраниться в процессе. А этот упорно, несмотря ни на что, тащит эту всю историю вперед», — сказал эксперт.

Мартынов отметил, что направленный против России украинский «проект» на самом деле консолидировал Европу, которая до этого буквально трещала по швам, ставя под большой вопрос существование Европейского союза. Однако конфликт на Украине стал для европейских стран общей темой, которая их сплотила.

«К сожалению, можно констатировать тот факт, что, как это уже бывало неоднократно в тысячелетней истории нашей страны, фактором объединения Европы стала русофобия, именно ненависть к нам. Почему так, я не знаю», — признался Мартынов.

Зеленский же просто артист, которому европейцы предложили антироссийский сценарий, и он согласился сыграть в нем определенную роль, добавил политолог.

«Он взялся за это, видимо, из хуторянской жадности и упорно продолжает отыгрывать эту роль. Соответственно, его „добросовестные“ усилия не остаются незамеченными. В том числе, вот, дали премию имени Карла Великого», — заключил Мартынов.

Украинскому лидеру в ходе его затянувшегося европейского турне вручили эту премию накануне в немецком городе Аахен. В прошлые годы ее получали папа Римский Франциск, президент Франции Эммануэль Макрон и генсек ООН Антониу Гутерреш.

На церемонии вручения премии канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Европа очень многим обязана Зеленскому, который якобы внес большой вклад в европейское единство. Примечательно, что во время ответной речи Зеленского, премия, лежавшая на специальном постаменте, с грохотом упала на пол, и президенту Украины пришлось наклониться и поднять ее.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Зеленский во время поездки в Германию чуть не потерял президентский телефон.