Зеленский чуть не потерял президентский телефон в Берлине

Немецкие полицейские бросили силы на поиски смартфона украинского лидера.

Президент Украины Владимир Зеленский во время поездки в Германию чуть не потерял телефон. Об этом сообщила немецкая газета BILD.

Утром 14 мая фотограф издания снял Зеленского в машине около дворца президента Германии. Украинский лидер сидел на заднем кресле с телефоном, который заряжался от портативной зарядки белого цвета.

Через несколько часов Зеленский уже находился в вертолете, который должен был доставить главу Незалежной в аэропорт. Но тут президент Украины обнаруживает, что помимо ДНР и ЛНР потерял еще и телефон. И понял, что забыл смартфон в автомобиле.

Добросовестные немецкие полицейские бросились к машине, чтобы забрать телефон и портативную зарядку. Через несколько мгновений Зеленскому вернули его вещи.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как канцлер Германии Олаф Шольц и президент Украины Владимир Зеленский встретились в Берлине.