В Ирландии подожгли центр для украинских беженцев

О пострадавших не сообщается.

На севере Ирландии в городе Банкрана неизвестные взломали и подожгли центр, где размещали беженцев с Украины. Об этом сообщило издание Donegal Daily. Экстренные службы получили сообщение о возгорании поздно вечером еще в минувший четверг.

Владелец помещения — бизнесмен Питер Кейси — сообщил в своем Twitter, что собирается отремонтировать здание.

При этом о пострадавших в ходе происшествия не сообщается. По предварительной информации, в момент инцидента в здании не было людей. Сейчас правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего.

До этого, в апреле, украинские беженцы вышли на митинги в Нидерландах из-за неблагоприятных условий проживания. Они жаловались на плохие санитарные условия, отсутствие приватности, скудный рацион питания.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Венгрии собрались выгонять украинских беженцев из-за серии изнасилований.