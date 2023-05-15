В Ленобласти ребенок чуть не утонул в яме с водой и оказался в реанимации

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Полина Долгова
Полина Долгова Эксклюзив 42

Трехлетний малыш едва не утонул в яме с водой в Ленобласти и оказался в реанимации

В Ленобласти ребенок чуть не утонул в яме с водой и оказался в реанимации

Фото: www.globallookpress.com / Svetlana Vozmilova

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Родители не смогли уследить за непоседливым ребенком.

В Ленинградской области трехлетний ребенок упал в яму с водой и едва не утонул. Малыша доставили в тяжелом состоянии в больницу. Как стало известно 5-tv.ru, несчастный случай произошел в поселке Тельмана 13 мая.

Семья приехала на дачу. Пока родители разбирали сумки в доме, малыш бегал по огороду. Через некоторое время взрослые вышли на улицу и не обнаружили чадо.

«Мать на несколько минут зашла в дом, а затем не обнаружила на участке сына. Мальчик упал в яму с водой для полива огорода», — сообщил источник.

Родители быстро вызволили ребенка из «водной ловушки» и оказали первую помощь. Затем мальчика отвезли в больницу в городе Колпино, где врачи сразу же отправили его в реанимацию. На следующий день пострадавшего в удовлетворительном состоянии перевели в общую палату.

Известно, что семья благополучная и на учете не состоит.

Ранее 5-tv.ru писал, что ребенок получил страшный химический ожог на детской площадке в Петербурге.

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